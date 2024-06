Un grand succès pour « Un p’tit truc en plus »

« C'était bonnard! » lance Emmanuel Willemin qui a apprécié passer ce moment de convivialité au cinéma. Ce bénéficiaire de la Fondation Les Castors à Porrentruy a particulièrement aimé le passage avec la police. Pour Rosina Corbelli, une autre bénéficiaire, c’est la musique qui l’a marquée. Actuellement monitrice à l’atelier de conditionnement, Zoé Greppin était responsable des camps. Elle dit que film retransmet bien l’ambiance vécue lors de ces moments particuliers. En revanche, elle tient à mentionner que le lieu du camp dans le film est isolé et ne favorise du coup pas du tout l’inclusion : « En général, on vise vraiment l’inclusion. On choisit des lieux pour que les bénéficiaires puissent avoir des contacts », précise Zoé Greppin qui trouve que le film ne se moque pas des personnes en situation de handicap mais simplement que ces dernières ont… un petit truc en plus. /ech