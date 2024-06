Un travail photographique récompensé dans le cadre de visarte.jura

Le prix François Lachat-Fondation Léonard Gianadda revient à une œuvre photographique. Jonas Hänggi a reçu la distinction samedi lors du vernissage de la 20e Biennale de visarte.jura à Courfaivre. Il est ainsi récompensé pour son travail intitulé « The Future », une « œuvre qui met en abîme une nature vierge et son pendant, l’impact humain », souligne visarte.jura dans son communiqué. Le jury composé de Juri Steiner, Sibylle Omlin, Isabelle Pilloud, Denis Roueche, Liuba Kirova et Anouk Richard a choisi cet artiste parmi les 54 participants pour « la pertinence et l’actualité du questionnement que ce travail contient ».

Un deuxième prix sera remis à l’occasion du second volet de la Biennale qui débutera le samedi 31 août. /comm-alr