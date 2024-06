Sous la pluie, les limaces se régalent

Même ses trois canards « coureur indien » n’ont pas réussi à en faire façon cette année. « Ils sont capables d’en manger des wagons. Mais cette année, il y en avait trop, elles étaient trop grosses, donc ils étaient vite rassasiés », confie Brice Prudat, contraint d’employer les grands moyens sur ses parcelles de plusieurs centaines de mètres carrés. « On essaye de rester propre donc d’utiliser des produits organiques autorisés en bio qui ne laissent pas de résidus dans l’environnement. Mais on a aussi des anti-limaces sous forme de granulés bleus qui là aussi ne font pas de dégâts sur les autres animaux et nous aident énormément », explique le maraîcher.