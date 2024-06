Faire les foins tant que le soleil brille

Il faut faucher tant que la météo reste clémente. Les agriculteurs ont besoin de plusieurs jours d’affilés sans pluie pour commencer à faire les foins. Cela va d’une plage d’environ trois à quatre jours pour le fourrage destiné à être ensiloté jusqu’à cinq à six jours pour les récoltes sèches. Il s’agit d’une situation ordinaire pour les professionnels, à l’image de Benjamin Roy, qui se garde bien de se plaindre du ciel : « C’est pas quelque chose d’exceptionnel (…), mais c’est vrai que c’est un plus compliqué que d’habitude ». L’agriculteur de Porrentruy précise qu’il n’y a aucune date limite. L’herbe perd simplement une partie de ses nutriments, et donc de sa qualité en tant que fourrage, au fur et à mesure du temps. Il n’y a d’ailleurs pas de solution miracle en cas de temps humide prolongé. « C’est déjà arrivé de ne pas avoir deux jours de secs d’affilé pendant une longue période. (…) Il n’y a pas d’alternative, on est obligé d’attendre pour avoir de meilleures conditions », détaille le Bruntrutain.

Un sol trop humide risque d’être endommagé par le travail des machines agricoles. Double peine, il se tasse plus facilement s’il est gorgé d’eau, ce qui limite la repousse. L’absence de pluie est donc principalement nécessaire pour préparer le terrain. Des moisissures peuvent se développer dans une herbe trop humide après récolte et ensilotage. Une autre conséquence de la météo capricieuse de mai pourrait se faire remarquer dans plusieurs mois seulement : « si les fourrages sont de piètre qualité, ça va se ressentir clairement sur la production laitière au cours de l’hiver », explique Benjamin Roy.