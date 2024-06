Un ImpACT de plus de 200 tonnes de CO2

Une deuxième édition en vue

Le défi ImpACT devrait revenir pour une nouvelle édition. « On n’a pas envie que ça s’arrête. On va probablement relancer le challenge, peut-être sous d’autres formes avec quelques améliorations. On a aussi quelques idées pour cibler certains groupes comme les entreprises ou les écoles », explique Lucille Charmillot. Cette dernière dit avoir été particulièrement touchée par l’engouement des participants et les différents témoignages et photos reçus de leur part. /alr