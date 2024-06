L’armée italienne achète douze chevaux de la région

Une transaction assez unique en son genre a eu lieu au manège des Ruaux à Cortébert mercredi. Quatre gradés de la Brigade de cavalerie italienne sont venus acquérir 12 chevaux de la race franches-montagnes. Ils ont choisi des chevaux d’éleveurs de Cortébert, Saignelégier, Cornol, Bure et Frégiécourt. Les chevaux ont été sélectionnés pour leurs qualités comme leur force et leur tempérament calme. Ils seront surtout utilisés pour des démonstrations et des parades en calèche. « Les critères étaient assez strictes, ils voulaient des chevaux assez spécifiques, de taille assez grande notamment, explique Audrey Steulet-Geiser, éleveuse et gérante du manège des Ruaux à Cortébert. Les qualités esthétiques des chevaux importaient aussi, mais c’est surtout les tests vétérinaires qui ont pesé dans la balance. »

Destinés à la parade

Les chevaux choisis seront spécifiquement utilisés pour des parades et des démonstrations, une des raisons pour lesquelles le caractère calme des franches-montagnes comptait. « Les chevaux doivent par exemple être habitués au bruit, comme par exemple les bruits de canon », explique Mario Gandolfo de Frégiécourt, membre du comité de la Fédération suisse des Franches-Montagnes. Il leur a vendu deux de ses chevaux et a coordonné la vente avec un de ses ami éleveur. Mario Gandolfo se rendra également en Italie pour assurer la transition et régler les derniers détails avec les animaux.

Les chevaux ont pris la route de Milan jeudi matin pour leur nouveau lieu de vie. /jse