L’école du Bémont a besoin d’un bon coup de neuf

Un chantier d’envergure attend l’école du Bémont. La commune franc-montagnarde prévoit des travaux de rénovation et d’assainissement du bâtiment. Ses habitants se prononceront ce jeudi soir en assemblée communale sur un crédit de 980'000 francs. Ce montant doit s’ajouter aux 500'000 francs déjà validés fin 2022. Le chantier concerne le changement du chauffage à mazout pour un système à pellets de bois, des fenêtres, de l’isolation et de la toiture. Des aménagements extérieurs sont aussi prévus tout comme l’implantation d’un secrétariat communal au sous-sol. « Le premier crédit a concerné les travaux d’étude », explique le maire du Bémont André Tschudi. Le projet est ensuite devenu plus ambitieux et a pris en compte les remarques des citoyens lors de séances d’information.