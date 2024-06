Légère hausse du chômage dans le Jura

Le chômage est en légère augmentation dans le Jura. Le taux de chômage s’est établi à 4% au mois de mai 2024, ce qui représente une hausse de 0,1 point par rapport au mois précédent. Concrètement, cela représente 36 chômeurs de plus qu’à fin avril, portant le total à 1'443 personnes. En plus de cela, 462 demandeurs d’emploi non chômeurs ont été recensés, indiquent les chiffres du canton publiés ce jeudi.

L’ensemble des demandeurs d’emploi suivis actuellement à l’ORP représente 5,3% de la population active domiciliée dans le Jura. Ils sont 35 demandeurs de plus qu’en avril. L’ORP a fermé 193 dossiers durant le mois écoulé, alors que 229 personnes se sont inscrites ou réinscrites auprès du service public de l’emploi.

Le taux de chômage s’est affiché à 4,5% dans le district de Delémont, à 4,2% dans celui de Porrentruy et à 2% dans les Franches-Montagnes. Au niveau national, le taux de chômage est resté stable à 2,3%. /comm-cdf