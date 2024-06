Les Franches-Montagnes se dotent d’une nouvelle UAPE

La nouvelle unité d’accueil pour écoliers (UAPE) des Franches-Montagnes est sur les rails. Une convention intercommunale a été signée ce jeudi à Montfaucon par les représentants des quatre communes bénéficiaires : St-Brais, Le Bémont, Les Enfers et Montfaucon, ainsi que par le chef-lieu Saignelégier qui a participé à la mise en place du projet. L’UAPE ouvrira en août lors de la prochaine rentrée scolaire. Elle prendra place dans l’école de Montfaucon et pourra accueillir chaque semaine environ 30 enfants âgés de 4 à 12 ans. La Maison de l’enfance à Saignelégier gérera cette nouvelle antenne. Son directeur souligne que presque toutes les périodes disponibles ont déjà trouvé preneur. Kevin Challet indique que pour s’occuper des enfants, « une éducatrice de l’enfance, une assistante socio-éducative, une apprentie et un cuisinier ont été engagés. » Il estime que ces emplois représentent 1,4 équivalent plein-temps.