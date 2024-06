Du provisoire prolongé mais adapté pour les urgences pédopsychiatriques

La solution transitoire pour assurer les urgences pédopsychiatriques dans le Jura se prolonge jusqu’à fin août mais avec quelques adaptations. La collaboration mise en place entre le Centre médico-psychologique pour enfants et adolescents et le Réseau de l’Arc à Moutier va donc se poursuivre. Les urgences en journée continueront à être prises en charge par les médecins assistants et psychologues du CMPEA en collaboration avec l’Hôpital du Jura et sous la supervision des médecins du Réseau de l’Arc. Un changement a toutefois été apporté. L’adaptation concerne l’organisation du piquet téléphonique qui permet d’assurer les permanences la nuit et le week-end. Les médecins pédopsychiatres installés en cabinet privé ont accepté d’être intégrés au dispositif. Ils y participeront ainsi lors de certaines fins de semaine. Le Département cantonal de l’économie et de la santé estime que la solution représente un bon compromis qui implique tous les acteurs concernés de manière proportionnée.







Une solution à plus long terme toujours recherchée

La réflexion se poursuit, en parallèle, pour assurer un avenir plus stable au CMPEA. La recherche d’un ou de plusieurs pédopsychiatres est toujours en cours, de même que la question de la réforme juridique du Centre médico-psychologique qui chapeaute le CMPEA ainsi que la réflexion sur l’implication, à moyen terme, de l’ensemble des professionnels spécialisés en psychiatrie pour enfants et adultes dans un système de garde. A noter encore que les urgences pour les jeunes de 16 à 18 ans continueront d’être assurées par l’équipe du Centre médicopsychologique pour adultes, comme c’est déjà le cas depuis la solution provisoire annoncée à fin avril. /comm-fco