Le parc du Pré-Guillaume fait peau neuve

Les travaux de réaménagement du parc du Pré-Guillaume à Delémont débuteront le 12 juin. La durée des travaux est estimée à cinq mois, annonce le Service de l’urbanisme, de l’environnement et des travaux publics ce vendredi. Le projet comprend une arborisation plus généreuse du site, le renouvellement des jeux, ainsi que la suppression d’un mur qui facilitera l’accès pour les personnes à mobilité réduite. Le chantier comprendra le remodelage du parc, ainsi que les alentours du bâtiment adjacent qui a été rénové récemment. Une nouvelle sortie de secours du parking souterrain de l’immeuble se trouvera dans le parc pour répondre aux nouvelles normes de sécurité. Une pergola avec des tables et des bancs sera aussi installée.

Durant la période des travaux, la rue de l’Industrie sera mise à sens unique dans la direction avenue de la Gare – rue des Bats. Les piétons quant à eux, ne pourront plus traverser le parc, mais devront suivre la signalisation mise en place qui les redirigera vers la rue de l’Industrie. /comm-cdf