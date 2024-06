« Les Gourmands du Matin » : Catherine Wolfer

Donner une nouvelle dimension à l’orgue en lui associant quelques saveurs de la région. Le concept « Délices et Orgues » est imaginé par Tribunes Baroques en organisant un concert qui allie les saveurs et la musique. Samedi 8 juin, l’organiste français Jérôme Mondésert jouera un programme du XVIe et XVIIe siècle sur l’orgue de Beurnevésin. Après la musique, place aux saveurs à déguster sur place.

Catherine Wolfer de Tribunes Baroques, une association qui œuvre depuis des années pour la promotion des orgues de notre région, parle des saveurs de l’orgue. Elle compare l’organiste à un chef de cuisine pour qui chaque note et chaque son correspond à un ingrédient.