Un premier pas vers une école secondaire à Grandval

« Je vous demande de garder votre calme et de respecter les avis qui ne sont pas les vôtres », lance Ian Laubscher, maire de Grandval, dès l’ouverture de la séance. Une recommandation qui semble avoir porté ses fruits tant l’ambiance générale était sereine jeudi soir dans la salle communale pleine à craquer. Pourtant, comme chacun le sait, l’enjeu était de taille et le dossier complexe. Les citoyennes et citoyens devaient décider de l’avenir de la scolarisation secondaire des enfants du village, une fois la ville de Moutier devenue jurassienne dès 2026. En clair, savoir s’ils souhaitaient poser les premiers jalons d’un projet d’école secondaire dans leur village. Après avoir décidé de procéder à un vote au bulletin secret, l’assemblée communale a dû se prononcer sur cinq questions. Elles ont toutes été acceptées.





Grandval dit cinq fois oui

Dans le détail, les 115 citoyennes et citoyens ont tout d’abord accepté par 67 voix contre 48 de dissoudre l’actuel syndicat scolaire du Grand Val. Précisons à ce stade que la dissolution du syndicat actuel ne sera effective que si la majorité des Communes du Cornet, c’est à dire quatre sur six, l’acceptent aussi. L’assemblée communale a également plébiscité par 100 voix contre 14 et une abstention, la création du nouveau syndicat scolaire élargi du Grand Val, dit « à géométrie variable », ainsi que la scolarisation des élèves des sections P et M dans ce dernier, par 64 voix contre 51.





Explorer toutes les possibilités

L’histoire aurait pu s’arrêter là, mais comme dit précédemment, Grandval n’est pas seul à décider sur ce dossier. Il a donc fallu voter tous les scénarios possibles et imaginables. Ainsi, les Gravallons ont ensuite dû se prononcer sur les points quatre et cinq, l’idée étant de savoir quoi faire en cas de non-dissolution de l’actuel syndicat. À la question, « Si le syndicat scolaire actuel n’est pas dissout, acceptez-vous que la commune sorte du syndicat scolaire actuel, à la condition que le nouveau syndicat scolaire primaire et secondaire du Grand Val soit créé ? », l’assemblée extraordinaire a voté oui par 65 voix contre 50. Quant à la cinquième et dernière question, elle demandait aux ayants-droits s’ils souhaitaient adhérer au syndicat scolaire primaire et secondaire du Grand Val, en cas de sortie du syndicat scolaire actuel. Les citoyennes et citoyennes ont dit oui une fois encore par 65 voix contre 50. Un résultat qui traduit plus que jamais la volonté des villageois de voir naître une école secondaire sur leur terre.