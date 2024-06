Le Cory band, « Céline Dion ou Michael Jackson » du brass band, a enchanté Alle

Alle a vécu une soirée musicale d'exception samedi. Dans le cadre du concert de gala de la Fête jurassienne de musique, la salle des fêtes ajoulote a accueilli le Cory band, un ensemble de cuivre gallois parmi les meilleurs au monde. Composé de plus de 30 musiciens répartis entre cuivres et percussions et dirigé par Philip Harper, le Cory band a joué devant près de 700 personnes. Un concert à guichet fermé et un succès qui s'expliquent par la renommée du brass band, selon Maurice Périat : « un ensemble qui a remporté de multiples prix et plus que centenaire », précise le président du comité d'organisation de la Fête jurassienne de musique qui ajoute : « pour le comparer, je vous dirais, dans la musique pop, Céline Dion ou Michael Jackson ».