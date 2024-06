Moutier tient sa nouvelle école ménagère

Après plus de 20 ans de débats houleux, Moutier s’est finalement prononcé en faveur de sa nouvelle école ménagère. Les citoyens prévôtois ont accepté le projet par 1'315 voix contre 628 ce dimanche, soit par 67,7% contre 32,3%. La participation s’est établie à 47,1%. Le projet prévoit la création de deux classes d’économie familiale dans le bâtiment de l’école secondaire. Un investissement de 1'174'000 francs était soumis à l’approbation des citoyens. Le projet était plébiscité par le Conseil de ville.

Fin d’un long serpent de mer

Le dossier de l’école ménagère de Moutier a provoqué des débats animés au sein de la cité prévôtoise durant 23 ans. Actuellement, les élèves suivent les cours dans des locaux vétustes et insalubres qui ne répondent plus aux normes d’enseignement et de sécurité. Un projet de construction d’un nouveau bâtiment qui devait également comporter des appartements de haut standing avait été rejeté par la population en 2015. Un autre concept qui s'appuyait sur un partenaire privé avait également capoté en 2021.

Le maire de Moutier se dit « soulagé » du résultat de la votation de ce dimanche. « C’est une semaine qui se termine un peu comme elle avait commencé puisque nous avons pu présenter nos comptes en milieu de semaine », indique Marcel Winistoerfer. Le maire de Moutier souligne aussi que la vaste concertation qui a été mise en place dans le nouveau projet d’école ménagère a largement contribué à l’issue favorable du vote. « Tous les partis confondus ont joué le jeu et on voit que Moutier avance de plus en plus vers une normalisation des débats et c’est une toute bonne chose », analyse Marcel Winistoerfer.