Travaux de nuit durant trois mois sur l’A16

Des perturbations sont attendues la nuit sur l’A16. L’Office fédéral des routes (OFROU) annonce des travaux de revêtement sur les secteurs de Boncourt-Bure (du 10 juin au 20 juillet), Choindez-Moutier (du 5 août au 5 septembre) et Sonceboz-Loveresse (du 10 juin au 25 juillet) dès ce lundi 10 juin. Ces travaux entraîneront « ponctuellement des restrictions nocturnes de trafic sur l’autoroute » et concrètement la fermeture ponctuelle de l’autoroute et des jonctions, explique l’OFROU sans donner davantage de détails. Des déviations seront mises en place par les routes cantonales. Les interventions seront dépendantes des conditions météorologiques. /comm-mmi