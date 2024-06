Votations fédérales : les résultats dans le Jura

« Non » à l’initiative sur l’intégrité physique

L’initiative populaire intitulée « Pour la liberté et l’intégrité physique » est refusée par 65,7% des jurassiens. La participation était de 42,2%. Les communes de Soubey et Ederswiler se sont montrées favorables à l’initiative, alors que partout ailleurs, le « non » a prédominé. Les trois résultats les plus tranchés sont à Rossemaison (75,6%), au Bémont avec (75,6%) et à Fontenais avec 72% de « non ».