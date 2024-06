« Café des Arts » : Stéphane Thies et Anaïs Lhérieau

« Adrienne » est une création jurassienne proposée par la compagnie En Boîte. Il s’agit d’un récit de vie écrit par Stéphane Thies et joué seul en scène par Anaïs Lhérieau.

La pièce raconte le combat d’un père face à la maladie. Il met également en lumière le rapport entre celui-ci et sa fille, et son rêve de la voir monter sur les rings pour remporter des combats de boxe. Avec des coups durs, des joies et des peines, ce spectacle passe du rire aux émotions, brise les tabous autour de la maladie et les rapports entre parents et enfants. « Adrienne » s’adresse au public avec des mots justes.