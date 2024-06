La start-up Initium monte à Paris

Du Noirmont à Paris. Initium va prochainement ouvrir un atelier-boutique dans la capitale française. L’entreprise horlogère franc-montagnarde l’a annoncé mardi. Dans son futur pied-à-terre parisien de 50m2, elle dispensera des cours de création de montres et de bijoux dès le mois de juillet. La société fondée en 2015 exporte donc son concept déjà proposé au Noirmont et à Genève. Cette arrivée dans la Ville lumière s’explique notamment par la présence d’une Parisienne parmi la dizaine de collaborateurs d’Initium. « C’était plus simple d’ouvrir un lieu avec quelqu’un qui connaît déjà la maison », souligne Mathieu Gigandet. Le co-fondateur d’Initium complète que la proximité entre Paris et le Jura grâce au TGV et la langue ont confirmé ce choix. L’entrepreneur indique aussi que Paris correspond bien au second domaine d’Initium, à savoir la joaillerie. De plus, cette grande ville et son flot de touristes devraient offrir de belles perspectives de développement pour ce nouvel atelier-boutique.

Quant au développement de la marque, Mathieu Gigandet évoque la création d’autres ateliers-boutiques en Europe dans une perspective à moyen et long terme. « Une prochaine ville qui serait intéressante, ce serait une ville comme Londres et après bien sûr les Etats-Unis », souligne le Jurassien. Dans le cas des grands marchés, des partenariats seraient privilégiés pour des questions de distance.







Des touristes qui auront envie de découvrir le Jura

L’ouverture à Paris ne se fera pas au détriment du site du Noirmont. Au contraire, assure Mathieu Gigandet. Il a constaté à travers la succursale à Genève, que des personnes apprennent l’existence de la marque dans la cité de Calvin et saisissent l’occasion de se rendre dans le Jura pour un week-end et pour y effectuer le cours. Le trentenaire espère bien que ce phénomène va se reproduire avec Paris et ainsi « amener du monde dans la région ». /nmy-ncp