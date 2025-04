Un bâtiment communal en réflexion à Chevenez

C’est un concept de quartier communal qui est en réflexion du côté de Haute-Ajoie. Le Conseil communal va soumettre ce jeudi soir aux ayants droit un crédit d’étude de 190'000 francs. Ce montant doit permettre de définir les formes d’un nouveau bâtiment communal à Chevenez accueillant la voirie et l’administration, mais également l’installation d’un chauffage à distance aux abords de la halle, ainsi que la réfection de l’actuel secrétariat qui devrait abriter notamment les archives de la commune fusionnée.

Les voyers communaux occupent une bâtisse vétuste au bord de la route principale. Cette solution temporaire est en cours depuis 2009 et, pourtant, elle n’est « pas du tout convenable », selon la maire. Josiane Sudan relève que ce garage n’a que « peu de commodité ». Après une quinzaine d’années de réflexion sur le choix du futur emplacement, l’exécutif souhaite démolir le site et excaver le talus, afin d’y construire un nouveau bâtiment qui serait occupé au rez-de-chaussée par la voirie et à l’étage par l’administration communale qui y accèderait à plain-pied depuis la cour de l’école. Ce changement permettrait de rendre les lieux accessibles aux personnes à mobilité réduite. L’actuel secrétariat communal n’est aujourd’hui pas adapté.





Un même chauffage pour le quartier

Ainsi l’ensemble des activités communales seraient regroupées dans un même périmètre. Le Conseil communal s’est aussi penché sur la thématique du chauffage puisque la chaudière à mazout arrive en fin de vie. Le crédit d’étude permettra aussi d’imaginer l’implantation d’un chauffage à distance aux plaquettes de bois qui alimenterait l’ensemble du quartier communal, à savoir la halle, l’école, le secrétariat actuel et le futur bâtiment communal. /ncp