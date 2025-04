Appel à candidatures pour un prix en agriculture

La 5ème édition du « Prix du Gouvernement de la République et Canton du Jura en faveur de l’innovation et de l’excellence en agriculture » est lancée. Cette récompense, attribuée tous les deux ans, vise à faire connaître et distinguer des réalisations et projets novateurs. Elle sera remise au cours du deuxième semestre 2025.

Le prix, doté de 10'000 francs, est destiné aux agricultrices et agriculteurs, à des groupes, des sociétés ou des entreprises agricoles domiciliés ou ayant leur siège social dans le canton du Jura. Les dossiers doivent être adressés au Service de l’économie rurale. /comm-lad