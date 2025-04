Une quarantaine de destinations touristiques suisses à Saignelégier

Il y a un double objectif à participer à ce type de meeting, selon le directeur de Jura Tourisme. « Le premier est de faire venir des gens dans notre région. Le deuxième point, c’est que le thème portait sur les évènements dans le domaine du tourisme. C’est quelque chose d’important, car on va pouvoir discuter avec Crans-Montana qui organisera les championnats du monde de ski et mountain bike. Il y a aussi Montreux qui a des manifestations comme le Montreux Jazz Festival. On a donc beaucoup à apprendre de ces destinations phares », avoue Guillaume Lachat. Des outils présentés peuvent également profiter à Jura Tourisme. Une présentation sur le sponsoring a été faite. L’intelligence artificielle était aussi de la partie mardi avec un outil de traduction instantanée. /lge