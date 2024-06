Mettembert vote à contre-courant

Mettembert ne veut pas de la modification de la loi sur l’énergie et de la loi sur l’approvisionnement en électricité. Les citoyens de la commune vadaise ont rejeté le texte avec 78,6% de voix défavorables ce dimanche 9 juin. Il s’agit d’un résultat à contre-courant avec le taux de « non » le plus élevé du pays. Le reste de la population suisse a accepté la nouvelle mouture de la loi avec 68,7% des voix.

Ce refus net est dû au projet de parc éolien à la Haute-Borne sur les hauteurs de Delémont. Un projet qui avait déjà suscité une première levée de boucliers à Mettembert. « Ce refus n’est pas orienté en direction des projets d’énergies renouvelables en tant que tels », explique le maire Gaël Monnerat. Même si les éoliennes ne seront pas installées sur le territoire de la commune, elles se trouveront dans une zone située à 1,4 km de et visible par la majorité des foyers du village selon Marie-Françoise Mertenat : « Les maisons du village sont toutes orientées plein sud. Ce qui donne sur la forêt du Plain de la Chaive. Il faudra défricher de grandes zones pour ces éoliennes. Il faudra aussi bétonner les chemins d’accès et les gens de Mettembert s’opposent à cela. » Pour la présidente de l’association d’opposants « L’Ère du vent », les ayants droit du village sont bien informés sur le sujet. « C’est quand on est directement impacté qu’on se renseigne. Et c’est là qu’on voit toutes les nuisances », analyse la Vadaise. Elle ajoute que l’issue du vote dans la commune aurait probablement été identique, mais toutefois moins marquée sans le projet à Haute-Borne. Le maire estime quant à lui que la mobilisation aurait été bien moins importante sans le projet éolien.