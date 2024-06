« Une situation de catastrophe sanitaire » pour la médecine générale en Ajoie

La situation se tend encore un peu plus en Ajoie sur le front de la médecine générale. Une évaluation demandée il y a quelques années par les autorités cantonales estimait que le district était tout juste correctement doté, mais la situation s’est rapidement péjorée ces dernières semaines. Alors qu’un médecin avait déjà rejoint l’hôpital, un confrère de Boncourt est décédé début mai et un autre de Chevenez part à la retraite à la fin du mois de juin sans avoir trouvé de repreneur. Cette situation accroit la pression sur les autres cabinets déjà surchargés. « Nous sommes dans une situation de catastrophe sanitaire, avec un déficit de médecins généralistes pour répondre aux besoins de la population du district. On a des téléphones incessants de patients qui sont démunis parce qu’ils cherchent un nouveau médecin de famille et ne trouvent pas. Ce lundi matin, nous avons eu plus de 20 demandes lors de la première heure d’ouverture. J’ai déjà un volume de travail élevé, mais de façon émotionnelle et humaine c’est difficile de dire non », constate le Dr Joël Berret, établi à Alle. Plusieurs de ses confrères ajoulots que RFJ a contactés partagent son pessimisme et certains ne sont pas en mesure d’accepter de nouveaux patients, alors que des milliers de personnes se retrouvent sans médecin.