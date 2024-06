Deux entreprises jurassiennes s’illustrent à l’EPHJ

Deux innovations jurassiennes sont mises en lumière à Genève. Les entreprises Injector SA et Incaptek font partie des cinq nominés pour le Grand prix du salon EPHJ. Ce rendez-vous des sous-traitants actifs dans l’horlogerie ou encore le médical se tient depuis mardi matin et jusqu’à vendredi à Palexpo. Quelque 750 exposants sont présents dont une centaine de sociétés jurassiennes.

L’entreprise Injector SA basée à Porrentruy dévoile une solution innovante qui permet d’accrocher chimiquement de la résine composite et du métal, par exemple pour réaliser des montres au design particulier. « On présente un développement entamé il y a deux ans qui permet de créer une adhérisation de manière à supprimer tout ce qui était réalisé auparavant par des accroches mécaniques. Que la surface du métal soit polie ou satinée, le produit déposé va permettre d’être totalement transparent, donc de garder l’aspect premier du métal », explique le directeur. En ce qui concerne la nomination pour le Grand prix, Michel Hoff évoque une grande fierté et une récompense pour toute une équipe « qui travaille chaque jour d’arrache-pied pour présenter quelque chose d’innovant. »