Difficile de vacciner son chat ces dernières semaines

Les propriétaires de chat font face à une pénurie de vaccins. Cette rupture de stock s’étend à tout le pays et ne devrait être résolue que cet automne. En cause, un problème de qualité sur des flacons qui ont donc été détruits. Si cette fois-ci, ce sont les félins qui sont concernés, le manque de médicaments pour les animaux est devenu habituel depuis trois à quatre ans en Suisse. Le vaccin Purevax va faire le tour du monde avant d’être administré à votre chat. Afin d’optimiser les coûts, les groupes pharmaceutiques multiplient les intermédiaires dispersés à travers la planète. Ainsi une vingtaine d’entreprises sont nécessaires pour fabriquer le vaccin. Si un problème survient sur l’un des maillons, c’est toute la chaîne qui subit les conséquences. Grégoire Theubet, président de la Société des vétérinaires jurassiens, indique que les cabinets se tournent vers l’importation : « On essaie de faire des importations parallèles par des pharmacies internationales ou avec l’aide des firmes qui indiquent où aller chercher des médicaments qui sont semblables. »