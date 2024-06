La Francophonie lance un appel à candidature

Un appel à la candidature pour le troisième Prix CEQF. Fruit de la coopération entre le Jura et le Québec, cette récompense « vise à consacrer un travail remarquable qui questionne et révèle les échanges et les interactions au sein de la Francophonie. » Cette distinction est organisée par le Centre suisse d’études sur le Québec et la Francophonie, selon le communiqué de presse transmis ce mardi. Elle a pour but « de soutenir la production et la diffusion d'œuvres en langue française, artistiques ou académiques, de jeunes artistes ou de jeunes chercheurs domiciliés dans un pays membre de l'Organisation Internationale de la Francophonie. » Les dossiers qui répondent au thème « La francophonie en débat » sont à déposer jusqu’au 15 novembre. Le règlement complet se trouve en ligne, sur le site Internet du CEQF. /comm-ncp