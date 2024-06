Deux semaines d’activités pour ceux qui ne partent pas en vacances

Il y aura de quoi s’occuper cet été à Delémont. Les Eléphantaisies reviennent du 8 au 12 juillet et du 12 au 16 août, avec un programme d’animations varié. Les enfants dès six ans et leurs familles pourront bénéficier gratuitement d’ateliers diversifiés. Il est notamment possible de découvrir le théâtre, les percussions ou encore la danse africaine. Le programme complet est à retrouver sur le site de la Ville de Delémont. /comm-cdf