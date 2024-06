Le langage est à l’honneur au CIP

Le cycle de conférences du CIP revient pour une 14e édition. Il s’intitule « Il faut qu’on parle » et est mis en place conjointement par le Centre Interprofessionnel de Perfectionnement, la commune de Tramelan et la Société Jurassienne d’Emulation. Un « thème très porteur et fondamental pour l’être humain », selon Laurent Donzé, président de la section tramelote de la SJE. Le 14e cycle débute mercredi 19 juin et il abordera le langage sous toute ses formes : langue régionale, tatouage, orthographe ou origine des lieux-dits. « Des conférences faciles à mettre en place », précise Laurent Donzé.