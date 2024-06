Le projet de Vallée des dinosaures avance

La Vallée des dinosaures pose ses empreintes petit à petit. Le projet touristique va être présenté aux habitants de Porrentruy, Courtedoux, Haute-Ajoie et Grandfontaine ce mercredi soir à 20h à la halle de gymnastique de Courtedoux. Initié en 2018, il vise à mettre en réseau différents centres d’intérêt, à savoir le Musée Jurassica et le jardin botanique à Porrentruy, les traces de dinosaures à Courtedoux, le sentier didactique à Rocourt et le Préhisto parc à Réclère. Les porteurs du projet travaillent actuellement sur le plan spécial qui l’accompagne et espèrent ouvrir l’itinéraire cyclable en été 2026. Plusieurs écueils subsistent toutefois, à commencer par la cohabitation entre les deux-roues et le trafic agricole sur plusieurs chemins. « C’est un travail de longue haleine », souligne Jean-Noël Maillard, président de l’association « Vallée des dinosaures ». Reste que le projet est sur de bons rails, puisqu’il a suscité l’enthousiasme de plusieurs acteurs culturels et que ses initiateurs travaillent actuellement à l’élaboration d’un plan spécial régional. L’offre pourrait être en service à partir de l’été 2026.