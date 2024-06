S.O.lidaire.S tire sa révérence

L’association d’aide aux réfugiés ukrainiens S.O.lidaire.S cesse ses activités. Mise sur pied en avril 2022 pour pouvoir répondre au mieux aux divers besoins des réfugiés ukrainiens, l’association estime aujourd’hui avoir rempli sa mission et tire un bilan positif de ses deux ans d’activités.





Genèse du projet

Tout avait commencé au printemps 2022, alors qu’un voyage est organisé pour évacuer et accueillir chez des membres de leur famille, 3 personnes ukrainiennes venant d’Odessa. Pour ne pas faire un si long chemin avec un bus vide, une grande récolte d’habits est organisée par Frédéric Charpié, président et co-fondateur de S.O.lidaire.S. Rapidement submergé de dons, l’homme rassemble autour de lui une petite équipe de bénévoles qui décide de s’organiser en petite association, crée officiellement le 1er avril 2022, pour pouvoir mieux répondre aux besoins des réfugiés, essentiellement constitués de femmes et d’enfants.





Deux ans plus tard

Deux années ont passées et après un nombre incalculable de rencontre et d’expériences humaines partagées, la petite association estime que sa mission est accomplie. Certes la guerre en Ukraine est loin d’être terminée et les réfugiés qui arrivent dans notre région ont toujours des besoins. Mais ces derniers peuvent maintenant compter sur le soutient de la diaspora ukrainienne qui s’est plutôt bien organisée depuis le début du conflit.