Vigilance et tolérance pour la police jurassienne pendant l’Euro

L’Euro de football qui démarre vendredi ne doit pas déboucher sur des excès d’enthousiasme débridé dans le Jura. C’est, en substance, le sens d’un communiqué publié ce mercredi par la police cantonale jurassienne et les polices communales. Les forces de l’ordre annoncent ainsi les dispositions de sécurité qui seront mises en place dans le canton du Jura jusqu’au 14 juillet. Elles prendront ainsi des mesures en matière de circulation pour gérer au mieux les formations de cortèges automobiles, la fluidité des transports publics et garantir le passage des véhicules prioritaires. Les défilés de voitures seront tolérés « pendant une période d’une heure dès la fin des rencontres pour autant qu’ils ne perturbent pas exagérément la circulation et l’ordre public ». Les fautes graves, comme les mises en danger, le non-respect des signalisations lumineuses, des priorités et de la sécurité des piétons, seront toutefois dénoncées. La police sera notamment présente à proximité des différents lieux de rassemblement, dont les fans zones, pour éviter tout débordement. Les autorités appellent les supporters à faire preuve de prudence, de bon sens et de fair-play en respectant les règles de circulation et la sécurité du public. /comm-fco