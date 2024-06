L’eau potable pourrait se colorer à Delémont et Develier

Les réseaux d’eau potable de Delémont et Develier pourraient se colorer de rouge ou de vert ces prochains jours. Les Services industriels de Delémont (SID) vont tenter de tracer l’eau des sources de la Combatte et de la Tuf, situées à Develier-Dessus. Ils utiliseront à cet effet de la fluorescéine, un produit colorant inoffensif tant pour l’environnement que pour la santé publique. Des injections seront réalisées dès le vendredi 14 juin en différents points en amont des zones de captage. Ainsi, une coloration verte ou rouge est susceptible d’apparaître ponctuellement dans les réseaux d’eau potable des communes de Develier et Delémont. Le cas échéant, l’eau reste parfaitement potable et consommable, indique ce jeudi la ville de Delémont.

Ces essais, qui se déroulent dans le cadre de la révision des zones de protection des ressources en eau potable de Delémont, se termineront à la fin du mois. Leur durée dépendra des résultats enregistrés et des conditions météorologiques. /comm-lad