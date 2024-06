« Sorti(e) de boîte » : Jubin Frères SA

Un avenir serein

La tendance actuelle est à la réduction des énergies fossiles et au développement des véhicules électriques. Cette situation n’inquiète toutefois pas particulièrement la famille Jubin. « Nous nous inscrivons en tant que partenaire mobilité de nos clients et on souhaite le rester. Nous restons attentifs à l’évolution du marché, mais à l’heure actuelle il n’y a pas de consensus très clair pour connaitre la source d’approvisionnement principale de demain », explique l’autre directeur, Kévin Jubin. En ce qui concerne les huiles de chauffage, l’entreprise ressent une baisse de la demande pour le mazout. « On a réussi à compenser cela en livrant des entreprises ou des privés dans d’autres cantons. Les parts de marchés perdues dans le Jura sont récupérées ailleurs en Suisse », précise-t-il.