Chiffres rouges mais exercice comptable maîtrisé à Haute-Sorne

La conjoncture économique a d’ailleurs été bonne l’année passée pour les entreprises. D’ailleurs, ces variations d’impôts des années antérieures affichent un négatif de 960'000 francs, « avec cela les comptes auraient été équilibrés », nuance-t-on au sein de l’exécutif. « Nous sommes donc satisfaits de l’exercice écoulé, mais pas non plus béats », résume le maire Eric Dobler. Les rentrées fiscales pour les personnes physiques, elles, ont été meilleures que prévue (+793'000 francs) tout comme les impôts des frontaliers (+674'000 francs).





Un degré d'autofinancement qui reste problématique



Les investissements (3,3 M) n’ont pas été freinés par la perspective de comptes négatifs, mais il faudra recourir à l’emprunt pour les financer. Le degré d’autofinancement n’est « que » de 43,28% après deux années autour des 60%, alors qu’il est considéré comme problématique en dessous de 70%. « C’est un problème qu’il faudra traiter avec la plus grande attention », concède Pascal Crétin. « On doit faire attention à maitriser ces chiffres. On a de bonnes opportunités qui se présentent maintenant avec le développement de la ZAM à Glovelier. Nos investissements eu égard à notre cash-flow (capacité d’autofinancement) sont encore supportables. Je suis plutôt confiant pour Haute-Sorne », avance le grand argentier. L’objectif d’avenir étant de parvenir à l’équilibre « sans hausse des impôts ». /jpi