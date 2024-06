L’ECA Jura garde le bon cap au milieu de la tempête

L’ECA Jura a réalisé une année 2023 satisfaisante. L’Etablissement cantonal d’assurance a dégagé l’an dernier un bénéfice net de 3,1 millions de francs. Il doit ce résultat aux bons rendements des marchés financiers.

Car sur le front des sinistres, l’ECA Jura a enregistré 1'890 cas l’an dernier, soit presque 600 de plus par rapport à la moyenne des cinq dernières années. Entre feux et éléments de la nature, les dommages ont coûté 8,4 millions de francs. « Le Jura a été frappé en 2023 par l’ouragan Mathis en mars, par un coup de vent en Ajoie en juillet, et par la grêle à Delémont et sa couronne en juillet. On est ici dans des cas de pluralité qui engendrent beaucoup de frais », explique le directeur Sébastien Hauser. « Nous subissons un vrai dérèglement climatique qui nous pousse dans nos retranchements », ajoute la ministre des Finances et présidente du Conseil d’administration Rosalie Beuret Siess.