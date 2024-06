La « Joie » de Sim’s avant son prochain album

Sim’s annonce la couleur de son nouvel album. Le musicien jurassien a publié ce vendredi un nouveau single intitulé « Joie ». Avec des sonorités plus pop et orientation plus proche de la chanson française, le titre préfigure le prochain album du musicien qui paraîtra le 6 septembre 2024. Pour la première fois, le rappeur ajoulot a écrit les paroles, ainsi que la musique qui les accompagne.

« Joie » et l’album qui suivra sont le résultat de quatre mois de résidence artistique. Lauréat de la bourse la Sarrazine de la fondation Anne et Robert Bloch, Sim’s a passé quatre mois dans le Luberon au printemps 2023 pour se concentrer sur l’écriture de sa prochaine œuvre. /comm-gtr