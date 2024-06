Une sélection jurassienne pour la First Lego League

L’équipe de l’association Robots-JU a récemment réussi à se hisser jusqu’à l’échelon mondial pour représenter la Suisse à la First Lego League. Cette compétition de construction et de programmation de robots, réservée aux moins de 16 ans, vise en sous-main à faire travailler la réalisation d’un projet de recherche scientifique, sur les aspects de pensée critique, d’interaction respectueuse et de partage d’expérience.

Elle n’avait pas encore sa déclinaison locale. L’association Robots-JU souhaite y remédier, elle qui annonce un tel événement pour le 18 janvier prochain à Delémont. Une nouveauté dont Daniel Renaud, organisateur de la future First Lego League Jura explique la genèse : « On s’est rendu compte qu’il y avait de plus en plus d’équipes jurassiennes qui participaient. On s’est donc dit qu’on pouvait lancer une sélection régionale dans le Jura. Ça permettra au Jura d’être représenté toutes les années en finale suisse, et pourquoi pas en finales européenne et mondiale … »

Pour Daniel Renaud, la mise sur pied d’une telle compétition régionale a son importance : « Ça montre que les compétences et l’envie sont là dans le Jura, et que la région est capable d’être aux côtés d’autres plus grandes comme le canton de Vaud ou Zurich pour organiser ce genre d’événements. » /tbe