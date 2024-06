Gros succès pour le Festival de la Liberté, Moutier Ville Jurassienne ne prendra pas position sur le vote du Concordat

La fête a été belle samedi soir à Moutier. La troisième édition du Festival de la Liberté a accueilli 5'000 personnes, selon les dires du président du comité d’organisation Nicolas Terreaux. « Il faudra bientôt pousser les murs des bâtiments pour avoir assez de place », rigole-t-il, extrêmement satisfait de la fréquentation plus importante que celle de l’année dernière avec 1'500 visiteurs supplémentaires dans la vieille ville de la cité prévôtoise. « Le public a été incroyable », ajoute Nicolas Terreaux, pour qui la programmation éclectique allant de Christophe Meyer à La Fouine a permis de toucher toutes les générations.

S’il n’a pas encore de chiffres financiers à articuler, Nicolas Terreaux estime que les résultats seront, là aussi, meilleurs que ceux de l’année dernière. Il est par ailleurs trop tôt pour se projeter sur une quatrième édition du Festival de la Liberté, comme l’explique le président du comité d’organisation : « On veut d’abord compter nos sous, mais quand ça marche, on veut toujours essayer de mettre la barre un peu plus haut … »





Moutier Ville Jurassienne ne prendra pas position sur le vote du Concordat

Si le Festival de la Liberté se veut depuis quelque temps apolitique, la date choisie garde les traces du vote d’appartenance cantonale de Moutier du 18 juin 2017. Le traditionnel événement politique de Moutier Ville Jurassienne est là pour le rappeler, lui qui s’est tenu ce samedi également.

Cet événement s’est fait le théâtre de nombreuses prises de paroles sur la question de Moutier et les votes cantonaux jurassien et bernois de septembre sur le Concordat qui vise à régler le transfert de Moutier dans le Jura. Moutier Ville Jurassienne, par la voix de sa porte-parole Mylène Jolidon, a d’ailleurs annoncé renoncer à faire campagne. « On considère que c’est un vote qui est purement technique, et plus politique. Ce n’est plus à une organisation militante de s’en occuper. On laisse cela aux autorités de la ville », explique-t-elle. /tbe