« Moutier Ville Jurassienne ne prendra pas activement part à la campagne sur le Concordat »

Le comité Moutier Ville Jurassienne a organisé samedi à Moutier son traditionnel événement politique qui commémore le vote du 18 juin 2017, date à laquelle la cité prévôtoise avait choisi de lier son destin au canton du Jura. Parmi les quelques interventions, celles de Mylène Jolidon, porte-parole de Moutier Ville Jurassienne, annonçant que l’organisation militante renonçait à faire campagne active en vue des votes cantonaux jurassien et bernois sur le Concordat devant régler le transfert de la ville dans le Jura. « On considère que c’est un vote qui est purement technique, et plus politique. Ce n’est plus à une organisation militante de s’en occuper. On laisse cela aux autorités de la ville », explique-t-elle à RFJ. /tbe