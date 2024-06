Delémont plonge dans le rouge et doit économiser

Les comptes 2023 de la ville de Delémont présentent un important déficit. L’excédent de charge se monte à 2'174'000 francs, soit une perte supérieure de plus de 906'000 francs par rapport au budget. Le solde de la réserve de politique budgétaire a été prélevé, soit une somme de 650'000 francs. Plusieurs facteurs expliquent ce résultat, notamment le déficit de la Fondation Clair-Logis qui se monte à plus de 500'000 francs. La répartition des charges canton/commune dans le domaine de l’action sociale pèse également à hauteur de deux millions et les charges des transports urbains delémontains présentent une augmentation de 170'000 francs. Le Conseil communal estime que la gestion des dépenses a été « bonne » en 2023. Quant aux revenus fiscaux, ils sont en hausse et atteignent 40’8 millions contre 37,9 millions en 2022. Les recettes issues des personnes morales se montent à plus de 5,5 millions et ont augmenté de 1,2 million de francs après plusieurs années de baisse. Elles sont toutefois moins importantes – soit 1,4 millions de moins – que ce qui était prévu au budget. Les revenus des personnes physiques, eux, ont augmenté de 1,4 million par rapport à 2022 et sont légèrement inférieures aux prévisions.