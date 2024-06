Record de contributions pour la LORO en 2023

Les associations et institutions jurassiennes d’utilité publique ont reçu des contributions records de la part de la Loterie Romande en 2023. La Délégation jurassienne à la LORO a attribué 4,9 millions de francs à 228 organismes (sur 301 demandes) au cours de l’année passée. « C’est une année record en termes de nombre de dossiers déposés par les requérants et acceptés par la Délégation », précise un communiqué. Jura Tourisme, la Fondation pour le Théâtre du Jura ou encore Musique des Lumières comptent parmi les plus gros bénéficiaires. Plusieurs contributions étaient destinées à soutenir des évènements liés aux festivités du cinquantenaire du plébiscite jurassien du 23 juin 1974. Les associations et organismes de la ville de Moutier seront désormais invités à envoyer leurs demandes aux organes de répartition des bénéfices de la Loterie Romande et non plus auprès de Swisslos ou du Conseil du Jura bernois. Une réunion d’information sera organisée à cet effet d’ici la fin de l’année dans la cité prévôtoise. /comm-jpi