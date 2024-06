La Résidence du Lac voit plus grand à Lucelle

La Résidence du Lac s’agrandit à Lucelle. L’ancienne Maison Ste-Catherine a rénové son bâtiment historique « Le Seeblick » qui se situe juste à côté de son établissement principal. L’institution pourra ainsi accueillir sept résidents supplémentaires. Unique dans le canton du Jura, elle prend en charge des personnes de plus de 18 ans en situation d’isolement et défavorisées physiquement ou psychiquement. La Résidence du Lac a récemment changé de nom après des problèmes de management en 2019 qui ont conduit à des changements à la direction et au conseil de fondation.





Gagner de la place

Les travaux ont coûté environ 250'000 francs. La Résidence du Lac a toutefois pu compter sur des dons de l’Aide suisse à la montagne et de la Loterie romande qui représentent 20% de l’enveloppe globale. Concrètement, le rez-de-chaussée et le premier étage du bâtiment ont bénéficié d’un coup de jeune, tout comme l’enveloppe extérieure. Les responsables de l’institution souhaitent s’attaquer au deuxième étage dans un second temps. À terme, ils pourront ainsi encore compter sur six chambres supplémentaires.