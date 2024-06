La SAT mise sur Sorties de loges

Lors de la dernière assemblée générale, la SAT a d’ailleurs décidé de réduire la voilure quant aux spectacles en salle : « On a un public qui est très sollicité entre le Théâtre du Jura et les différents centres culturels. Je pense que le public doit faire un choix. » Dès 2025-2026, la SAT envisage de ne proposer qu’un seul spectacle en salle par demi-saison. Céline Bédat Heusler relève que l’association va se repositionner en fonction aussi des finances sur le festival de rue « qui est une production très originale ». « On a pris cette place dans la rue et puis on va au-devant de notre public et on offre une autre façon de voir le théâtre », assure Céline Bédat Heusler qui est aussi la responsable de Sorties de loges. Le programme de Sorties de loges est à découvrir ici. /ncp