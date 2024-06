Succès commerciaux et découvertes à l’Open Air Delémont

Attirer le monde n’est pas chose aisée

Pour la première fois, Katia Crelier a repris complètement les rênes de la manifestation, puisque l’an dernier il s’agissait d’une année de transition. Il a donc fallu trouver la bonne structure dans l’organisation, afin de proposer une manifestation attractive au public. Un public qu’il faut convaincre. « Je dirais qu’on consomme les films, alors qu’avant on les regardait et c’est là que c’est difficile de faire venir du monde. Vous avez tout à porter de zap à la maison », explique la nouvelle gérante. Pour elle, il est primordial de faire revenir le public au cinéma et dans ce type de manifestation. « Il y a quelqu’un au bout de la caméra, quelqu’un écrit une histoire, quelqu’un joue un rôle. Il y a tellement de paramètres dans un film qu’on ne peut que s’en rendre compte sur grand écran. On doit donc faire ressurgir chez le public ce côté artistique où on voit toutes les facettes de la vie », raconte Katia Crelier qui espère ainsi faire perdurer cet Open Air Cinéma dans le temps. /lge