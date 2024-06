Des cabanes pour dormir sous les étoiles à Clos du Doubs

Un hébergement touristique insolite voit le jour à Clos du Doubs. Il est baptisé « OURS » et est porté par la famille Elodie et Richard Girardin, agriculteurs à Ravines. Le concept permet de dormir à la belle étoile, mais dans une petite cabane en bois dont le toit est amovible et qui dispose d’un vrai lit. Le projet démarre officiellement le 1er juillet. Il comporte dix cabanes qui forment un camping éphémère itinérant qui se déplace tous les deux mois en raison des contraintes liées à l’aménagement du territoire. Le concept s’installera ainsi en juillet et en août à Ravines puis à la ferme de la Réchesse à Epiquerez chez Elodie et Martin Marchand en septembre et en octobre. D’autres partenaires pourront se greffer au projet. Les cabanes ont été fabriquées par une menuiserie de St-Ursanne. Les clients auront l’opportunité de profiter de produits du terroir pour les repas. Il a fallu investir 140'000 francs pour réaliser le projet qui a bénéficié du soutien financier de plusieurs collectivités publiques dont le canton du Jura et la Confédération. Le concept a également été mis au point en collaboration avec TalentisLAB, le service de coaching de Jura Tourisme. Elodie Girardin souligne, d’ailleurs, que le projet n’aurait pas pu voir le jour sans le soutien de ces différents partenaires.