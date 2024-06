L’AJPF change de nom

L’Association jurassienne des propriétaires (AJPF) change de nom et devient la Chambre immobilière jurassienne (CIJ). Cette décision a été validée lors de l’assemblée générale qui s’est tenue le 18 juin à Porrentruy. Ce nom est jugé plus clair et plus en phase avec les autres associations romandes de défense des intérêts du milieu immobilier par le président Me Benoît Brêchet.

L’autre modification majeure discutée lors de l’assemblée générale concerne le barème de cotisations qui se réfèrera désormais au nombre de biens immobiliers détenus par le membre, et non plus à la valeur officielle des biens. Tous les membres du comité ont été réélus pour une année. /comm-cdf