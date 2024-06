La rénovation du collège Stockmar coûtera plus cher que prévu

C’était la mauvaise surprise du soir pour les délégués du SIDP. La rénovation du collège Stockmar à Porrentruy sera plus coûteuse que prévu. Le syndicat intercommunal du district de Porrentruy était réuni en assemblée générale mercredi soir à Courgenay. Le maire de Bure Michel Vallat, porteur du dossier, a fait le point sur l’avancement du projet de rénovation du collège. Pour l’instant, des études sont en cours pour déterminer l’ampleur des travaux et leur coût. Elles ont révélé la présence de corrosion dans la structure métallique de la quasi-totalité de la façade. Si cela ne présente aucun risque pour l’intégrité du bâtiment dans l’immédiat, le problème ne peut être ignoré. « Si l’on ne fait rien, la corrosion va continuer de se répandre, explique Michel Vallat. Nous sommes obligés de traiter le bâtiment. » Le surcoût de ces travaux supplémentaires n’est pas encore établi. Il devrait être connu à la fin du mois a annnocé le comité en réponse à une question du maire de Basse-Vendline John Moser. Quant au calendrier des travaux, il ne sera pas impacté assure Michel Vallat. « On prévoit de débuter les travaux à l’été 2025, ils devraient durer entre un an et demi et deux ans. » Ceci à condition que les communes valident le crédit de rénovation, probablement au printemps prochain.