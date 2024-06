Pétition remise face à l’augmentation des primes

Une pétition déposée contre l’explosion des primes maladies. Le Collectif citoyen « Pour une véritable Assurance Santé » a remis ce mercredi midi une pétition munie de plus de 2'125 signatures à la Chancellerie de l’État jurassien. Une quarantaine de personnes étaient réunies et ont accueillis les députés au son des tambours et de slogans tels que « Parlementaires, au boulot ! », « Assurés exaspérés, écoutez-les » ou encore « Pharma, profiteurs ».