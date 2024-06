Un coup de jeune pour la communication du Jura Pastoral

Le Jura Pastoral modernise son image. L’église catholique de la région a présenté mercredi à la presse son nouveau magazine. Le « Bulletin.ch » sera remplacé dès ce mois de juin par « Solstices », un journal qui se veut plus moderne. Le concept a été complètement repensé. Chaque unité pastorale ne disposera plus d’une page dédiée. « On a cherché à créer de l’unité entre nos paroissiens pour qu’ils puissent aussi se reconnaitre dans ce moyen de communication », explique la rédactrice responsable, Coralie Staecheli.

Les lecteurs pourront découvrir des articles de fond, des entretiens, mais aussi des jeux autour d’un thème différent pour chaque édition. Une page sera, par ailleurs, consacrée à des traditions d’ailleurs. Certains sujets renverront directement sur le site internet, mais le Jura Pastoral a tenu à garder une version papier de son journal. Ce dernier paraitra désormais quatre fois par année, contre cinq aujourd’hui, dans plus de 25'000 boîtes à lettres du Jura et du Jura bernois.